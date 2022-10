x x

SARONNO – Complice l’accensione delle luminarie in tutto il centro di Saronno non è passata inosservato il black out che oggi pomeriggio ha interessato la piazza davanti alla Prepositurale.

Il cielo era ancora chiaro i lampioni erano accesi in tutte le arterie limitrofe da corso Italia a via Portici ma in piazza, come avvenuto in passato, i lampioni della piazza sono rimasti spenti. Alcuni cittadini presenti hanno contattato la polizia locale che ha proveduto a riattivare tutti i lampioni che hanno contribuito ad illuminare la piazza.

E’ un problema che si registra spesso tanto che più volte la polizia locale è stata chiamata a riattivare le luci.

