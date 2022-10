x x

SARONNO – Lasciati nel cortile della scuola per diversi mesi molti dei vecchi banchi della scuola elementare Pizzigoni di via Parini avranno presto una nuova vita.

Merito del personale del Comune che ha trovato un’associazione che aveva bisogno dei tavoli e che poteva far loro una nuova vita. Una vicenda che si è parlato molto in città sia per il tempo in cui i banchi sono rimasti accatastati all’esterno sia per la mancata valorizzazione negli arredi dismessi ma ancora in buono stato. La scuola aveva chiamato il Comune per lo smaltimento ma

Nel dettaglio martedì mattina gli operai hanno iniziato a trasportare i banchi nella sede di Anema e Core associazione che opera al quartiere Matteotti.

Un trasferimento che non solo darà nuova vita ai banchi ma che “svuota” il cortile della scuola iniziando a restituire decoro, ordine e sicurezza come per altro recentemente sollecitato dai genitori stanchi di vedere i banchi abbandonati accanto alla recinzione e preoccupati che potessero diventare un pericolo per i più piccoli.

