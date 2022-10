x x

SARONNO – I ragazzi della Pallavolo Saronno escono vittoriosi dall’insidioso match contro l’Imecon Crema, con una sudata e meritata vittoria di 3-0 (27-25, 25-21, 25-20).

Un difficile scontro attendeva i saronnesi che, grazie ad un ottimo lavoro di squadra, nella serata di sabato 22 (al Pala Bertoni di Crema) sono riusciti ad avere la meglio su una delle squadre più ostiche del girone.

In questa terza partita di campionato gli Amaretti si sono imposti sugli avversari grazie a battute spinte, tese e posizionate con criterio, nonostante abbiano subito, nel primo set, alcuni parziali dall’S1 Bergoli. Dopo un primo set abbastanza teso, i saronnesi sono riusciti a prendere in mano le redini del gioco, gestendo l’intero match senza alcun tipo di problema, cosa che ha permesso il coach Luca Chiofalo di effettuare alcuni cambi, anche in favore di chi ha potuto giocare meno durante gli incontri precedenti.

“Una partita abbastanza utile per quanto mi riguarda, perchè abbiamo posto un altro tassello, che è quello di provare e riprovare il nostro sistema di gioco contro una squadra che riesce a tenere – queste le parole di Chiofalo a fine match – loro giocavano benissimo la palla alta, ci mettevano proprio in difficoltà a buttar giù la palla sul primo colpo, però siamo riusciti a venirne fuori abbastanza bene e ad aggiustare tutta la partita”.

Con alle spalle due vittorie e una sconfitta, la Pallavolo Saronno si posiziona al quarto posto nella classifica del girone B del campionato, in attesa del prossimo incontro.

(foto della squadra)

