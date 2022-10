x x

CREMA – Missione compiuta per la Pallavolo Saronno che ha espugnato il palasport di Crema, partita giocata sabato sera per la terza giornata del campionato maschile di serie B. Per i saronnesi un successo netto, uno 0-3 che non lascia spazio ad evenutuali recriminazioni da parte dei padroni di casa, all’epilogo di quella che i dirigenti saronnesi definiscono come “una trasferta molto insidiosa. Grazie però ad un ottimo lavoro di squadra e correlazione muro-difesa sono riusciti a chiudere la partita portando a casa tre punti importanti”. E’ una vittoria che porta Saronno a cinque punti, sulla scia delle migliori.

Al contempo, a Malnate, netta sconfitta della Pallavolo Caronno contro i locali dello Yaka: 3-0 per i padroni di casa.

(foto di gruppo per i saronnesi al palazzetto dello sporto di Crema sabato sera)

