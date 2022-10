x x

SARONNO – A dare un quadro della situazione Coronavirus in città, questa mattina, a Radiorizzonti è l’assessore ai Servizi Sociali, Ilaria Pagani, che si è concentrata sulla situazione tra Rsa e scuole.

“Attualmente tra le scuole saronnesi ci sono 29 classi in autosorveglianza: un numero che permette ancora ai docenti di gestire il lavoro tra le classi”, così rassicura l’assessore. “Si parla di 24 alunni contagiati nelle scuole, di cui 22 sono delle scuole secondarie di secondo grado”.

È in crescita, però, il trend degli insegnati contagiati: a Saronno sono 34, in tutte le scuole di ordine e grado. Buone notizie, invece, per le Rsa, in cui in questo momento non ci sono contagi.

L’assessore fa un appello alla cittadinanza: “È importante vaccinarsi con la quarta dose, per poter vivere la malattia senza ripercussioni gravi”.

Da stamattina, l’hub vaccinale saronnese riapre: nella prima settimana sarà aperto solo per chi si é prenotato tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Le settimane successive le aperture saranno valutate in base alle prenotazioni.

