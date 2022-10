x x

SARONNO – E’ ormai diventata una tradizione nella tradizione la consegna al termine della cerimonia di consegna delle civiche benemerenze di un riconoscimento ai dipendenti comunali andati in pensione. Un gesto semplice per ricordare e ringraziarli dl loro impegno.

Quest’anno a consegnare le pergamene, dopo lo stop della pandemia, sono stati il sindaco Augusto Airoldi e il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli. Ad essere premiati sono stati: Stefania Bacchi, Emanuela Bozzola, Luciana Carioli, Carmelo Lomonaco, Isabella Mancini, Luisa Masino, Rosario Orlando, Sergio Scartozzi, Domenico Varisi e Isabella Zeverino.



Tanti gli applausi e l’emozione per i dipendenti comunali al momento del ritiro della pergamena in una sala vanelli gremita.

