x x

SOLARO – Blitz del vicesindaco anti-spaccio di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, e degli esponenti della sezione solarese della Lega, con alcuni volontari, nel bosco alla periferia di Solaro. E’ lo stesso Cattaneo che riferisce dell’iniziativa, che ha avuto l’effetto di mettere in fuga diversi spacciatori e smantellare un loro bivacco: “La situazione legata allo spaccio di droga nei boschi di Solaro è catastrofica. Lo scorso sabato i cittadini si sono addirittura auto-convocati in piazza per denunciare insicurezza e degrado ormai non più tollerabili! Ecco quello che ci siamo trovati davanti l’altra mattina, alle 8. In località “Ca’ del Re”, bosco un tempo riserva di caccia e pesca dei Borromeo, oggi riserva naturale (in teoria) protetta dall’Unione Europea per la sua biodiversità, abbiamo (in realtà) trovato un bosco completamente occupato da pusher e tossici”.

Prosegue Cattaneo: “Nonostante la pioggia battente, qui, a due passi dalla strada provinciale Saronno-Monza e a poche centinaia di metri dalle case del Villaggio Brollo, ci siamo trovati davanti una piazza di spaccio in piena attività. Al nostro arrivo c’è stato il fuggi-fuggi generale di pusher, pali e tossicodipendenti. Ringrazio i carabinieri che, allertati telefonicamente, sono prontamente intervenuti! Ma finché il sindaco e l’Amministrazione comunale di Solaro non scenderanno in campo collaborando per iniziare a contrastare il problema, non ci potrà essere pace e serenità per questa comunità e per i fruitori del Parco delle Groane. Datevi una mossa perché ci vorranno anni, tanti anni, per riportare alla normalità questi luoghi e prima si inizia e meglio sarà per tutti”.

24102022