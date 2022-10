x x

SARONNO – Si è svolto tra il 13 e il 16 ottobre il Campionato italiano di arcieria a cavallo a Rocca di Papa (RM), in località Pratoni del Vivaro, la partecipazione è stata notevole sia tra gli adulti sia tra i bambini, pur essendo la disciplina nata da pochissimi anni.

Durante questa manifestazione, per la categoria Raid 233 juniores, i gradini più alti del podio sono stati occupati da due saronnesi: Silvia Fagioli e Giacomo Grego, appartenenti al centro ippico “La Francesina” una delle poche scuole che propone questa disciplina nel nostro paese.

I due arcieri sono stati protagonisti anche della gara internazionale tenutasi a Domaine de Gauchoux, organizzata dalla Ihaa (International horseback archery alliance), federazione internazionale di questa disciplina, i due saronnesi infatti, sotto la guida di Frédérik Durand, hanno ottenuto buoni risultati.

