x x

SARONNO – Si sono svolte in queste settimane nelle scuole primarie cittadine (Rodari, San Giovanni Bosco e Vittorino da Feltre) le consuete iniziative Promosse da Ambiente Saronno Odv di “Puliamo il mondo”.

Le attività messe in atto dai volontari, hanno avuto come principale scopo la sensibilizzazione dei più piccoli riguardo le tematiche ambientali e il rispetto del suolo, l’obiettivo è far capire ai più piccoli che ogni rifiuto abbandonato per strada, impatta notevolmente sull’ecosistema circostante, provocando degrado nei luoghi invasi dalla sporcizia, senza contare anche i notevoli tempi di degrado di alcuni rifiuti.

I volontari di Ambiente Saronno Odv, si sono quindi adoperati a spiegare in lezioni frontali ai bambini delle classi interessate il problema dell’inquinamento ambientale e della sporcizia nelle strade, a seguire si è provveduto in compagnia dei piccoli volontari alle attività di raccolta e riconoscimento dei rifiuti, ed una misurazione empirica del livello di sporcizia riscontrato.

Secondo un bilancio diffuso da Ambiente Saronno, l’associazione ha lavorato con 6 classi e 120 alunni.

(Foto archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn