x x

CISLAGO – È con una comunicazione alla cittadinanza che l’amministrazione Comunale informa che sono 900 le persone che sabato 22 ottobre hanno ricevuto la dose di vaccino antinfluenzale.

Il Comune ringrazia tutti i Medici di medicina generale, la Protezione Civile, il Centro Anziani e a tutto il personale impegnato nella gestione organizzativa.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: medico generico)

24102022