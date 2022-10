x x

SARONNO – Stamattina martedì 25 ottobre è attesa un’eclissi di sole. Un’occasione unica dato che l’eclissi successiva è prevista il 29 marzo 2025. Sarà un’eclissi parziale, ovvero un’eclissi in cui le sagome di Luna e Sole non si sovrapporranno completamente.

L’orario previsto è tra le 11.15 e le 13.20, con un massimo dell’eclisse intorno alle 12.15. La Luna passerà di fronte al disco solare, oscurandone una parte. Quanta, dipende da dove ci si trova. Il fenomeno sarà meno rilevante nelle regioni occidentali, più significativo mano a mano che ci si sposta verso est.

Indicazioni tecniche per osservare l’eclissi

E’ sicuramente sbagliato osservare l’eclisse a occhio nudo, farlo danneggerebbe la retina anche osservando solo per poco tempo.

Tra le varie soluzioni la migliore è andare ad uno degli osservatori astronomici più vicini alla propria abitazione. In alternativa si possono usare occhialini appositi o filtri da saldatore specifici. Si possono anche utilizzare binocoli e telescopi opportunamente adattati per le eclissi, che si possono comprare online o in negozi specifici. Tra le opzioni migliori si possono usare anche i “sunspotter”, strumenti basati sulle ricerche di Keplero (uno dei padri dell’astronomia moderna”.

Gli esperti raccomando anche di non usare vecchie fotografie, radiografie, vetri affumicati o occhiali da sole. Meglio acquistare filtri e occhiali appositi, disponibili anche online a un prezzo tutto sommato contenuto; in alternativa, ci si può servire anche di occhiali da saldatore.

