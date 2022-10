x x

SARONNO – Martedì 18 ottobre nella Sala Pia dell’università Lumsa di Roma si è svolto un convegno dal titolo “Aspettando il Festival della Vita Nascente”. Dalla città di Saronno era presente a nome della Rete mondiale di preghiera del Papa Italia (apostolato della preghiera) Raffaele Pier Luca Di Francisca che nella Rete per la Giornata della Vita Nascente è referente per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, in mazzo a grandi nomi della cultura e delle istituzioni in merito al tema dell’incontro. Tra i presenti anche Saif portavoce dell’Associazione Islamica di Saronno e fondatore dell’Associazione Nazionale Giovani Mussulmani.

Tra i presenti, il presidente Istat Gian Carlo Blangiardo, economista dell’università Tor Vergata di Roma Leonardo Becchetti, cavaliere del lavoro e vice presidente Coelmo spa Stefania Brancaccio, sindaco e promotore di politiche per la natalità Alessio Rinaldi, coordinatore rete per la giornata della vita nascente Andrea Mazzi, firmatario proposta di legge Gvn Giacomino Taricco. Ha moderato magistralmente l’incontro la giornalista Monica Mondo concludendo il convegno con una tavola rotonda in cui i giovani presenti sono intervenuti sull’argomento. Ospite speciale, anche perché unico rappresentante del mondo mussulmano e della cultura islamica, Saif Eddine Abouabid, noto al pubblico per i suoi interventi sul tema nei talk show televisivi.

Di Francisca in una breve intervista ha ribadito l’attenzione che Papa Francesco dà ai giovani nel suo pontificato invitandoli ad avere speranza nel futuro e quindi a creare una famiglia. Abouabid ha parlato della sacralità della vita umana e dei valori non negoziabili che affondano le radici anche nel testo sacro dell’Islam, il Corano, dando un accento particolare all’importanza della parità e della complementarità tra uomo e donna all’interno del focolare domestico.

Tra le circa cento persone pervenute noti rappresentanti di associazioni prolife hanno dato un grande sostegno all’iniziativa.

La Rete per la Giornata della Vita Nascente nata appena due anni fa raccoglie già 45 associazioni che appartengono ai movimenti ecclesiali e a realtà laiche.

