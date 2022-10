x x

SARONNO – Riparto ieri l’hub vaccinale di via Parini, sia contro il covid che contro l’influenza.

Premiati i dipendenti comunali. E’ ormai diventata una tradizione nella tradizione la consegna al termine della cerimonia di consegna delle civiche benemerenze di un riconoscimento ai dipendenti comunali andati in pensione. Un gesto semplice per ricordare e ringraziarli dl loro impegno.

Nemmeno la pioggia degli ultimi giorni è riuscita ha migliorato la situazione del cattivo odore che imperversa nella zona sud della città. Diverse segnalazioni sono arrivate nella giornata di venerdì dai residenti di Caronno Pertusella e di Saronno.

Blitz del vicesindaco anti-spaccio di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, e degli esponenti della sezione solarese della Lega, con alcuni volontari, nel bosco alla periferia di Solaro.

