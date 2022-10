x x

RESCALDINA – Due ore per turno è lo sciopero deciso dai lavoratori della storica azienda di tessuti di via Legnano nell’assemblea delo scorso 13 ottobre con cui oggi, martedì 25 ottobre, è iniziata l’agitazione permanente alla Vincenzo Zucchi spa. Un’agitazione sindacale che riguarda anche lo stabilimento di Cuggiono e che è sostenuta da tutte le sigle sindacali.

Diversi i no dei lavoratori che vanno “dalla riduzione di orario, alla chiusura della mensa fino all’allargamento della cassa straordinaria”. Focus dell’azione di protesta il percorso di riqualificazione dei 25 esuberi tra i lavoratori degli uffici segnalati malgrado alcune nuove assunzioni: “L’azienda, invece di dare risposte sul piano di ricollocazione come previsto nella procedura di cassa integrazione guadagni straordinaria aperta a marzo 2022, ha comunicato il ripristino delle sei ore lavorative in magazzino dal mese di gennaio nonostante gli straordinari in corso e l’utilizzo della cooperativa e aumento dell’utilizzo della cassa integrazione straordinaria” hanno spiegato i sindacati a ilGiorno.

Durante il presidio si è presentato anche il sindaco Gilles Ielo che ha portato la propria solidarietà ai lavoratori e rimarcato la vicinanza dell’Amministrazione che ha già incontrato la dirigenza due volte negli ultimi mesi.

Sostenuti a tutte le sigle sindacali i lavoratori proseguiranno con lo sciopero pronti ad trattare e incontrare l’azienda se arriveranno garanzie per i 25 esuberi.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn