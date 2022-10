x x

SARONNO – Prosegue la serie nera sulle strade saronnesi, per chi è a piedi o va in bici. Negli ultimi tempi infatti sono successi molti incidenti, l’ultimo è della scorsa notte. Alle 22.20 stato investito un ciclista, un 18enne che stava percorrrendo il periferico viale Lazzaroni; il sinistro si è verificato all’altezza della grande rotatoria che si trova all’incrocio con via Novara.

Sul posto l’immediato intervento di una ambulanza del Sos Mozzate e di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina; il ferito non è comunque apparso in gravi condizioni. Da parte dei militari dell’Arma, com’è la prassi in simili circostanze, sono stati subito avviati accertamenti per chiarire dinamica ed eventuali responsabilità dell’accaduto.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: precedente intervento delle forze dlel’ordine in viale Lazzaroni)

25102022