CERIANO LAGHETTO – Gli alunni della scuola secondaria di primo grado “Aldo Moro” hanno eletto i loro rappresentanti nel Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Anche quest’anno i ragazzi delle scuole medie di Ceriano Laghetto possono sperimentare questa bella esperienza di partecipazione e di educazione civica, con il sostegno dell’Amministrazione comunale e delle insegnanti che seguono il progetto. Al termine di vere e proprie elezioni, con tanto di urne, scrutini e verbali, per la composizione del nuovo Consiglio sono stati eletti 12 rappresentanti, uno per classe.

Tutti gli eletti

Per le prime gli eletti sono Marco Del Pero (sezione E), Noemi Parrotta (F), Giulia Pagnottoni (G), Gaia De Mitri (H). Per le classi seconde Andrej Travaini (E), Cristian Donadonibus (F), Natasha Werrakkodi (G) e Daniele Lucini (H). Per le classi terze Beatrice Celano (E), Elisabetta Venezia (F), Andrea Bonetti (G) e Beatrice Dovile (H). Tra i neoeletti, per la carica di sindaco è stata scelta Beatrice Celano, mentre Beatrice Dovile ha ricevuto la nomina a segretario.

Completate le operazioni di voto, scrutinio e nomina dei nuovi rappresentanti, il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

“E’ sempre una grande soddisfazione vedere l’entusiasmo di questi ragazzi per un progetto che li avvicina alla vita adulta con la consapevolezza dell’importanza della partecipazione diretta nella politica e nella gestione della cosa pubblica – commenta il Sindaco Roberto Crippa – In attesa di un confronto su diversi temi già dai prossimi giorni, auguro a questi ragazzi di sviluppare un sempre maggiore interesse verso la tutela del nostro territorio e della nostra comunità, anche attraverso la politica, che è parte integrante e quotidiana del nostro vivere insieme”. “Ringrazio i ragazzi e le insegnanti che collaborano a questo importante progetto – dichiara l’assessore comunale Dante Cattaneo – Al sindaco Beatrice e a tutti i consiglieri eletti un augurio di buon lavoro. Non saranno soli: a tutti gli alunni delle nostre scuole medie il compito di sostenerli, consigliarli, proporre istanze e idee. Tutti insieme per migliorare sempre di più le nostre scuole e il nostro paese!”

(foto: gli eletti al consiglio dei ragazzi e delle ragazze con i rappresentanti dell’amministrazione cerianese)

26102022