x x

SARONNO – In occasione della Festa del trasporto, l’assessorato alla cultura propone per venerdì 28 ottobre al Teatro Giuditta Pasta alle 21, il concerto n.1 per pianoforte e orchestra di Chopin e la sinfonia n.4 op.90 “Italiana” di Mendelssohn, l’evento sarà a cura di Italian Academy Orchestra, il direttore d’orchestra sarà Damiano Cerutti e il pianoforte solista sarà Sandra Landini.

“Il concerto – come riportato dalla nota dell’assessorato alla cultura – sarà atto a celebrare una delle più importanti ricorrenze cittadine, ossia la Festa del Trasporto del crocifisso, manifestazione di carattere religioso molto partecipata dai saronnesi, e radicata nella tradizione cristiana cittadina fin dal 1734”, a tal proposito l’amministrazione comunale ha invitato “Una delle orchestre più duttili e richieste in ambito lirico a livello europeo”.

La pianista Sandra Landini, è docente al conservatorio musicale “A. Boito” di Parma, ha ottenuto oltre 20 premi in altrettanti concorsi pianistici nazionali ed internazionali, svolge la sua attività artistica in tutta Europa e oltreoceano.

Il direttore d’orchestra Damiano Cerutti, molto acclamato dal pubblico e definito dalla critica “Fine musicista e vero uomo di teatro”, è diplomato in pianoforte e ha conseguito la laurea di II livello di specializzazione “accompagnamento pianistico” e ottiene il Diploma di I livello in Direzione d’Orchestra sotto la guida del M° Daniele Agiman.

“𝘕𝘰𝘯 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘶𝘯 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘭𝘪𝘤𝘦 𝘥𝘪𝘳𝘦𝘵𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘥’𝘰𝘳𝘤𝘩𝘦𝘴𝘵𝘳𝘢, 𝘋𝘢𝘮𝘪𝘢𝘯𝘰 𝘊𝘦𝘳𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘦𝘯𝘦 𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘯𝘪𝘤𝘤𝘩𝘪𝘢 𝘥𝘪 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤𝘪𝘴𝘵𝘪 𝘳𝘢𝘧𝘧𝘪𝘯𝘢𝘵𝘪 𝘦 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘦𝘥𝘳𝘪𝘤𝘪, 𝘶𝘯𝘢 𝘥𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘷𝘪𝘷𝘰𝘯𝘰 𝘥𝘪 𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤𝘢. 𝘓𝘢 𝘴𝘶𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤𝘢𝘭𝘦 𝘴𝘱𝘢𝘻𝘪𝘢 𝘥𝘢𝘭 𝘤𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘭𝘪𝘳𝘪𝘤𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦. 𝘊𝘦𝘳𝘶𝘵𝘵𝘪 è 𝘶𝘯 𝘳𝘢𝘧𝘧𝘪𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘱𝘪𝘢𝘯𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘨𝘯𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘦𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵𝘢, 𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘭𝘰 𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘶𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵𝘪 𝘱𝘪ù 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘦𝘵𝘪 𝘦 𝘳𝘢𝘧𝘧𝘪𝘯𝘢𝘵𝘪 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘢𝘵𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘢 𝘥𝘪 𝘝𝘰𝘤𝘦𝘈𝘭𝘭𝘖𝘱𝘦𝘳𝘢, 𝘥𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘶𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘵𝘰 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘪𝘯 𝘤𝘶𝘪 𝘩𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘰 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦.” 𝘎𝘪𝘢𝘯𝘮𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘈𝘭𝘪𝘷𝘦𝘳𝘵𝘢 𝘍𝘰𝘯𝘥𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘴𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘝𝘰𝘤𝘦 𝘢𝘭𝘭’𝘖𝘱𝘦𝘳𝘢.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn