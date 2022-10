x x

SARONNO – Giovedì 3 novembre aprirà il nuovo Ambulatorio infermieristico della Clinica polispecialistica Meditel di Saronno. Inizialmente, per due giorni a settimana, il servizio eseguirà prestazioni come iniezioni intramuscolari, sottocutanee, endovenose, inoculazione di vaccino antinfluenzale, medicazioni e bendaggi semplici e complessi, applicazione fleboclisi, sostituzione catetere vescicale, rimozione punti di sutura, gestione catetere venoso centrale, rilevazione parametri vitali, gestione sondino nasogastrico, enterostomie intestinali, tracheostomia.

Alcuni servizi verranno effettuati solo dietro prescrizione medica.

Gli infermieri svolgeranno un ruolo importante anche nel percorso educativo e formativo del paziente e della sua famiglia. Infatti solo una corretta educazione sanitaria del paziente o del suo caregiver permette di comprendere la malattia ed il relativo trattamento, di collaborare alle cure e migliorare la qualità di vita.

Il nuovo servizio va ad ampliare il ricco ventaglio di attività cliniche e diagnostiche offerte da Meditel e risponde ai bisogni assistenziali primari dei cittadini del territorio.

Per accedere all’ambulatorio, aperto il martedì e il giovedì dalle 14.00 alle 16.00, sarà obbligatoria la prenotazione. Il servizio non è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

Per informazioni e prenotazioni, i pazienti possono contattare il CUP al numero 02.962821 o recarsi presso gli sportelli dell’Accettazione della Clinica Meditel di Saronno in Via Alliata 1.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il sito web https://www.meditel-group.it/servizi/ambulatorio-infermieristico/