SARONNO- Dopo decenni di fermo industriale e competitivo, sarà la padovana Michelotto a far decollare il mitico simbolo della vittoria alata, con una macchina che sembra in grado di far rivivere i fasti di quando dietro il volante Isotta-Fraschini vi era un certo Enzo Ferrari, ancora giovane pilota.

La vettura di questo marchio indissolubilmente legato a Saronno, è stata denominata “LeMans Hypercar”, e sarà presentata a Milano sul finire di febbraio 2023, in tempo per partecipare alla tappa della 6 ore di Spa-Francorchamps (prevista per fine aprile) del mondiale endurance WEC 2023, e alla famigerata 24 ore di LeMans, che vedrà in quella dell’anno prossimo la sua centesima edizione.

Malgrado non ci siano ancora notizie su chi saranno i piloti, i numeri dichiarati riguardanti la vettura sono da capogiro: meno di 1000 kg di peso per circa 1000 cavalli. L’auto sarà ibrida (come ormai spesso accade nei mondiali endurance), lunga 5 metri, larga 2 e alta 1 metro e 150mm; dimensioni che, unite alle linee aggressive, hanno il compito di garantire una deportanza adeguata alla potenza del motore, incollando le ruote all’asfalto anche ad alte velocità. Il motore si comporrà sia di un propulsore V6 endotermico turbocompresso da 3000cc con più di 700 cavalli, sia di uno elettrico anteriore con 270 cavalli, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 900V. Il cambio a disposizione trasversale sarà di tipo sequenziale a 7 velocità, mentre i freni saranno di nuova generazione, dotati di EBS integrato e controllo elettronico della frenata Brake by Wire, con dischi in carbonio.

Questa ricetta vincente sarà preparata nelle officine venete della Michelotto, azienda leader nell’elaborazione di vetture da corsa e nella realizzazione di prototipi (famosi quelli preparati con Dallara), che dal 1973 è partner anche di Ferrari. I test nella galleria del vento si terranno nella sede della scuderia F1 Williams, in Inghilterra.

