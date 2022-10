x x

SARONNO – Continua l’attività dell’Amministrazione comunale sul verde nell’ambito dell’applicazione del piano delle alberature.

Ecco la nota del Comune

Proseguono oggi in via GB Grassi e, in settimana, si sposteranno in via San Dalmazio e in piazza del Municipio, i lavori di manutenzione delle alberature presenti sul territorio comunale.

Come già evidenziato nei giorni scorsi, il piano di piantumazioni previsto dall’Amministrazione comunale, che porterà alla graduale messa a dimora di 128 nuove piante, parte con interventi di abbattimento delle piante morte o gravemente malate, e con opere di alleggerimento, sanificazione e concimazione degli alberi da rivitalizzare.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn