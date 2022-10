x x

SOLARO – Un gesto di solidarietà per le donne iraniane, che attualmente stanno lottando e manifestando per la propria libertà. È questo il motivo dell’iniziativa delle donne della coalizione Insieme per Solaro, patrocinata dall’amministrazione comunale, dal titolo “una ciocca per la libertà”.

Tutte le donne sono invitate a donare una ciocca dei propri capelli in segno di vicinanza alle donne iraniane, nella piazzetta di vicolo Amizzoni, giovedì 27, dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30. A partire dalle 17.30, la piazzetta sarà animata da letture e musiche: ognuno potrà liberamente leggere un proprio testo e condividerlo con la cittadinanza.

Tra le associazioni che hanno collaborato all’evento, anche Acli Solaro, Avis, Anpi, Animamente, Il pensiero libero, Cgil, Dna e polisportiva Solaro.

(foto d’archivio)

