x x

SARONNO / TRADATE – Brutta mattinata per i pendolari, sulla linea Saronno centro-Varese, il tutto a seguito di un guasto avvenuto all’altezza della stazione di Tradate, tanto da costringere ad una temporanea interruzione del traffico ferroviario nella tratta fra Varese nord e Saronno. A comunicare i problemi è stata Trenord, I tecnici sono accorsi poco prima delle 8 di oggi e rapidamente sono riusciti a ripristinare la ciroclazione ma nel frattempo, trattandosi dell’ora di punta, si erano verificate alcune soppressioni di corse e ritardi anche nell’ordine dei quaranta minuti. Dalle 7.45 Trenord ha reso disponibili due bus sostitutivi fra Varese e Saronno.

La situazione è andata quindi normalizzandosi nel corso della mattinata.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: la stazione di Saronno centro)

27102022