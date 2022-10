x x

SARONNO – “Saronno oggi si risveglia con una nuova Casa di Comunità. O, per meglio dire, con nuove insegne dello stabile Asst di via Fiume”.

Inizia così la nota di Valeria Valioni, presidente della commissione consiliare sanità.

“Il suo contenuto però è avvolto da un fitto mistero, degno di un film giallo. Per quale motivo la Asst voglia ammantare di mistero quella che dovrebbe essere la riforma delle riforme, la nuova sanità territoriale, non è dato sapere.

E’ legittimo il dubbio che si tratti di un’operazione di facciata in vista delle imminenti elezioni regionali o per il conseguimento di obiettivi aziendali.

Non risulta che sia stato messo ancora in atto sostanzialmente nulla delle reali innovazioni previste. Ma i cittadini si meritano questo? Non sarebbe stato meglio preparare gi operatori al cambiamento, condividere con amministratori e medici di famiglia i necessari accordi di collaborazione, informare la popolazione, istruire gli utenti (i pazienti cronici)?

Ad ogni buon conto è opportuno sospendere il giudizio, in attesa dei fatti concreti, che contano più delle insegne. Accoglieremo con sollievo una struttura che aiuti realmente i nostri cittadini più fragili ad evitare lunghe liste d’attesa e a trovare risposte adeguate ai loro importanti bisogni di salute. Quindi buon lavoro alla Casa della Comunità!”.

