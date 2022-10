x x

SARONNO – “La diffusione della ennesima ondata di contagi nel nostro territorio ha avuto il suo picco nella settimana tra il 7 e il 13 ottobre. Da allora si è avuta una progressiva riduzione del numero di contagi tornando ai valori del mese di settembre. Lo RDt si mantiene costantemente sotto il valore di 1, indice di una fase regressiva dell’epidemia. Il numero di pazienti che hanno avuto necessità di ricovero si mantiene sempre basso non andando ad incidere sulle normali attività dei nostri ospedali”. Lo comunica l’Ats Insubria, nel contesto del report settimanale sulla pandemia, diffuso nella giornata odierna.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

27102022