SARONNO – “Saranno conclusi in questi giorni gli ultimi interventi che l’Amministrazione comunale saronnese ha predisposto all’interno dell’ex edificio scolastico Pizzigoni per riportarlo alla piena funzionalità dopo i danni causati dal maltempo di quest’estate”.

E’ l’esordio della nota dell’Amministrazione comunale in merito agli spazi dell’ex Pizzigoni di via Parini da anni casa di molte associazioni cittadini che usano le aule dell’ex plesso scolastico come sedi.

“L’impresa che si è occupata dei lavori ha portato a termine prima le opere necessarie alla riattivazione dell’hub vaccinale collocato nella palestra dell’ex scuola, successivamente ha completato gli interventi di ripristino di sale e corridoi, utilizzati da una trentina di associazioni che qui trovano la loro sede”.

“Da lunedì 31 ottobre – commenta la vicesindaco Laura Succi – saremo in grado di far rientrare tutte le nostre associazioni nella loro ‘casa’. Se le associazioni lo vorranno potranno tornare ad occupare gli spazi a loro assegnati per le consuete attività già dalla prossima settimana”.

