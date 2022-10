x x

SOLARO / CESANO MADERNO – I volontari di Protezione civile del Parco delle Groane lo scorso weekend hanno effettuato una nuova attività di addestramento che li ha coinvolti su quattro diversi scenari operativi.

L’iniziativa è stata promossa dalla Protezione Civile di Seveso. Presenti il gruppo di Varedo e l’associazione di Cesano Maderno. Una delle esercitazioni ha avuto luogo proprio all’interno dell’area dell’ex Polveriera, sede del nostra Parco delle Groane e della Brughiera Briantea a Solaro. Il Gruppo intercomunale del Parco ha partecipato con oltre una quindicina di volontari, che al termine dei lavori hanno espresso la loro soddisfazione per le giornate di confronto e di perfezionamento delle tecniche di intervento.

(foto: un momento della esercitazione che si è svolta nell’area del Parco delle Groane)

