SARONNO – Si è tenuto ieri nel corso dell’assemblea studentesca del liceo Grassi un incontro con Sara Giudici direttrice de ilSaronno e gli studenti del liceo Grassi di via Croce. Tema del momento di confronto e approfondimento il mondo della stampa locale. L’incontro è stato organizzato come un laboratorio interattivo che ha dato l’opportunità a tutti i partecipanti di mettersi in gioco con le proprie esperienze, idee e opinioni.

Punto di partenza il concetto di notiziabilità in chiave locale ma anche con una serie di nozioni teoriche. A farla da padrone però è stata la pratica con simulazioni, partite da esperienze reali e fatti avvenuti negli ultimi anni a Saronno. La grande partecipazione degli studenti che si sono messi in gioco proponendo le proprie idee e domande hanno reso l’evento decisamente dinamico con molti spunti di riflessione per i ragazzi ma anche per la direttrice de ilSaronno.

Non è la prima volta che l’istituto superiore, vera eccellenza saronnese, e la testata locale arriva alle soglie del decimo anno di attività lavorano insieme per proporre agli studenti momenti di approfondimento dedicati al mondo del giornalismo locale tanto che sono diversi i collaboratori e gli stagisti de ilSaronno che sono stati studenti del Grassi.

26102022