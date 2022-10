x x

SARONNO – La catcher dell’Inox Team Saronno, Milagros Lozada, è stata premiata come miglior giocatrice delle recenti Italian softball series, la serie di partite che rappresentano la finalissima del campionato di A1, vinte proprio dalla sua squadra, il Saronno, che ha dunque conquistato il suo primo scudetto.

Lozada è da tempo uno dei “pilastri” della formazione saronnese (e per tanti anni anche della Nazionale del Venezuela, suo Paese di origine), e temuta dalle avversarie per la propria potenza in fase di battuta: per lei i fuoricampo non sono certo una novità per questa giocatrice davvero sempre preziosissima.

(foto: la saronnese Milagros Lozada premiata come miglior giocatrice della finali)

