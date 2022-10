x x

Quando c’è spazio per un nuovo viaggio, la domanda tipo che ci si fa è la solita: qual’è la migliore destinazione turistica? Scrutando da nord a sud, certo non mancano delle allettanti proposte.

Ad esempio, durante il periodo estivo, rimangono super gettonate le isole, con le loro acque cristalline e le spiagge da sogno.

In inverno, invece, si accendono i riflettori sulle Alpi, probabilmente l’ideale per chi apprezza la vita di montagna e la meraviglia dei paesaggi innevati.

In più, l’Italia sa regalare delle mete turistiche che sono perfette, sia d’estate che d’inverno.

L’esempio classico è quello della Costiera Amalfitana, diventata celebre per le particolari spiaggette, per la secolare storia dei borghi marinari, per i percorsi fra la natura incontaminata e per l’affermarsi di servizi esclusivi

1. L’offerta di servizi esclusivi

Oggi, le famiglie che scelgono la Costiera Amalfitana per le vacanze, hanno l’opportunità di vivere un soggiorno da favola.

Il merito è di aziende locali come dolcevitalimousine.com , che garantiscono trasporti da/verso gli aeroporti, la possibilità di realizzare dei tour su misura oppure degli spettacolari festeggiamenti, con ampia selezione di vini pregiati.

L’intento di tali realtà è quello di concedere delle esperienze uniche ai viaggiatori, riuscendo così nell’impresa di combinare la cultura locale, la gastronomia ed il sano divertimento.

2. Le spiaggette fra le scogliere

Discutendo di buone ragioni per una futura vacanza sulla Costiera Amalfitana, è doveroso un accenno alle splendide spiaggette fra le altissime scogliere, somiglianti ad insenature naturali.

Sia d’estate che d’inverno, un grosso flusso di turisti muove verso la spiaggetta di Marina di Cetara, da un lato bassa e sabbiosa e dall’altro sassosa e con i ciottoli. Inoltre, questa piccola rientranza è contornata dalle casette dei pescatori locali color pastello.

Non meno suggestiva è la spiaggetta della Torre Crestarella, a Vietri sul Mare. Il nome è tratto dalla torre cinquecentesca, eretta a protezione dai corsari e stabilita a lato della spiaggetta.

Il consiglio è di scattare una memorabile foto ricordo con i “Due Fratelli” in secondo piano, i due piccoli faraglioni di Vietri sul Mare.

3. Gli storici borghi marinari

Qualunque sia il periodo o la complessiva durata del tour in Costiera Amalfitana, una tappa ai borghi marinari è da includere assolutamente.

I borghi a picco sul mare sono considerati un concentrato di storia, d’arte e di cultura, in grado di contribuire allo sviluppo del bagaglio personale.

Tra i borghi simbolo della costiera, si ricorda Amalfi, l’antica e potente repubblica marinara, ed il suggestivo paesello di Atrani. A narrare la storia di Amalfi, ci pensano la maestosa Cattedrale di Sant’Andrea, posta al centro di piazza Duomo, e la raccolta dei preziosi arsenali.

La composizione di Atrani lo fa somigliare molto ad un presepe vivente. La forza di Atrani è l’insieme di vicoletti, d’archi e di piazzali vista mare, uniti da strette scalinate.

4. I percorsi fra la natura incontaminata

La Costiera Amalfitana sa far divertire pure chi, alle spiaggette e alla purezza delle acque cristalline, preferisca, magari, il contatto con la natura incontaminata.

Ogni anno, centinaia di turisti scelgono di percorrere il Sentiero degli Dei, uno slow tour che da Agerola giunge alla bellissima Positano. Il Sentiero degli Dei regala dei paesaggi da cartolina e dona la sensazione del mare quale compagno di viaggio.

Probabilmente meno nota ma altrettanto bella, è una passeggiata nella Valle dei Briganti. Il percorso si snoda attraverso fitti boschi e grotte segrete, dando concretezza ai versi pronunciati da Boccaccio nel Decamerone.

Partendo dal piazzale principale del comune di Agerola, un dislivello di 500 metri per giungere vicini alla vetta del Monte Tre Calli.