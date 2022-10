x x

SARONNO – Si è tenuto giovedì sera in Villa Gianetti in via Roma un momento di confronto costruttivo tra l’Amministrazione saronnese e le ASD che svolgono la propria attività sportiva all’interno degli impianti comunali che saranno oggetto di riqualificazione attraverso i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Erano presenti Amor Sportiva, Fbc Saronno 1910, Osa Saronno Libertas, Pallavolo Saronno, Saronno Baseball Club, Saronno Softball, Us Saronno Rugby, oltre al sindaco Augusto Airoldi, gli assessori Gabriele Musarò e Francesca Pozzoli, il progettista incaricato degli interventi, ed i responsabili comunali. “Sicuramente una riunione importante – commenta l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Francesca Pozzoli – perché ha permesso a noi di inquadrare gli interventi di sicurezza che intendiamo garantire ai poli sportivi individuati e di comunicare il cronoprogramma. Le associazioni sportive hanno avuto modo di illustrare le problematiche degli spazi e le necessità che ritengono prioritarie allo stesso progettista, che ora ne terrà conto per l’elaborazione di un progetto definitivo di lavori”.

Suggerimenti e ulteriori rilievi che le associazione dilettantistiche potranno avanzare nei prossimi giorni, permetteranno ulteriori approfondimenti in vista di un successivo appuntamento previsto appena dopo le vacanze di Natale, per confrontarsi sul progetto che verrà nel frattempo elaborato e sull’organizzazione dei cantieri, che mirerà il più possibile ad essere compatibile con le esigenze sportive.

“La partecipazione a questo bando che ha assegnato 2,5 milioni di euro ad opere sugli impianti sportivi – ha concluso l’assessore allo Sport, Gabriele Musarò – conferma l’importanza che questa Amministrazione riconosce allo sport e all’impegno delle Asd saronnesi che

costituiscono una risorsa per la città ed un punto di riferimento per atleti e famiglie”.

