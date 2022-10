x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Asst Valle Olona

Anche quest’anno, per il secondo anno consecutivo, ASST Valle Olona, tra i vari corsi di formazione ha attivato per i propri dipendenti due edizioni di corso ALS (Advanced Life Support) – nelle giornate del 27/28 Ottobre e 2/3 Novembre. Si tratta di corsi di notevole importanza per la preparazione del personale alla gestione del paziente critico e del paziente in arresto cardio-respiratorio. La realizzazione di questi corsi esprime la costante attenzione che l’azienda ASST Valle Olona ha verso la formazione dei propri dipendenti e la lungimiranza che solo una formazione adeguata del personale possa permettere il raggiungimento di alti livelli assistenziali. Il corso vede come Direttore il Dottor Giovanni Fichera, il co-Direttore e Responsabile Scientifico aziendale la nostra cardiologa Dr.ssa Alessandra Russo con la collaborazione di tutto il team della Formazione.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn