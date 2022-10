x x

SARONNO/SARONNESE – Tiene banco questo fine settimana la festa che fa felici grandi e piccoli, un’occasione per mascherarsi, divertirsi e mangiare deliziosi dolci a base di zucca. L’offerta però è variegata, dalle molte visite ai capolavori del nostro territorio da palazzo Serbelloni a Milano agli antichi affreschi della chiesa di san Francesco a Saronno.

Venerdì 28 ottobre

MILANO – Alle 14 “Milano Guida” propone una visita guidata in uno dei palazzi più belli del capoluogo lombardo: palazzo Serbelloni in corso Venezia 16. Dettagli ed indicazioni al sito internet www.milanoguida.com.

ROVELLO PORRO – Alle 19, alla biblioteca civica, la cooperativa “Caeb” propone “Una notta da brivido in biblioteca” con spaventose letture per bambini dai 4 agli 8 anni. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria. Informazioni al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it.

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio e in occasione della “Festa del Trasporto”, l’assessorato alla cultura del comune di Saronno propone il concerto dell’Italian Academy Orchestra con musiche di Chopin e Mendelssohn. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Maggiori informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.

Sabato 29 ottobre

CISLAGO – Alle 10.30, alla biblioteca civica di via Magenta 106, la compagnia teatrale “Acetino Glaciale” propone lo spettacolo per ragazzi “Storie incredibili della notte più magica dell’anno”. Partecipazione gratuita al numero 0296380722.

SARONNO – Dalle 15 alle 18 i volontari dell’associazione “Cantastorie” propongono delle visite guidate all’antica chiesa di san Francesco, non è richiesta alcuna prenotazione per la visita. prenotazione.

COGLIATE – Alle 21, nella sala “Cattaneo” di via Trento, la compagnia teatrale amatoriale “Sem semper quei” propone lo spettacolo “Se l’Erminia la sa sposa” commedia in dialetto milanese di Luigi Galli. Informazioni al numero 3483126091.

UBOLDO – Alle 21, al cinema teatro san Pio, concerto con la cover band dei Pooh “Opera III”. Informazioni e prenotazioni al sito internet www.teatrosanpio.uboldo.info.

Sabato 29 e domenica 30 ottobre

PARABIAGO – Torna la 16° edizione di “Artisticamente”, manifestazione con tanti artisti e artigiani che, nella cornice storica di Villa Corvini, presentano le loro produzioni autentiche e pezzi unici. Info al sito www.eventi-doc.it.

Domenica 30 ottobre

LIMBIATE – Dalle 10, in piazza V Giornate e con il patrocinio del Comune, la Proloco organizza la festa di “Halloween” attività per bambini e famiglie per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento: mercatini, laboratori per bimbi, una sfilata in maschera, il Mangiafuoco e molto altro, per terminare con aperitivo e Dj set ad animare la piazza al tramonto. Informazioni al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

SOLARO – Dalle 17.30, all’Extrachiosco del parco Vita di via Borromeo d’Adda, pomeriggio di divertimento con laboratori sensoriali ed artistici in stile Halloween. In caso di maltempo l’evento verrà spostato nella sala polivalente di via san Francesco. Informazioni al sito internet www.comune.solaro.mi.it.