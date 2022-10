x x

COGLIATE – Halloween a Cogliate, simpatica l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale, che ha chiesto di realizzarle a tema e di inviarle all’ente locale, che poi ha provveduto a pubblicarle sui social.

“Ringraziamo i commercianti cogliatesi che ci hanno inviato le foto delle loro “vetrine paurose”. Fantasmi, zucche, pipistrelli e ragni non devi temere, varca la soglia e vieni a vedere… I commercianti di Cogliate sono un tesoro che per il nostro paese valgono oro!” si legge in una nota dell’Amministrazione civica del sindaco Andrea Basilico.

Grazia a questa iniziativa gli esercenti cogliatesi sono riusciti a portare in paese il “clima” di Halloween.

