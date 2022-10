x x

SARONNO – Sono iniziati questa settimana i lavori di riqualificazione dello skate park di via Leonardo Da Vinci nel quartiere Matteotti.

La storia di questo progetto inizia nell’inverno 2020, per iniziativa di un gruppo di utilizzatori della struttura, quando inoltrarono una segnalazione all’assessore Casali in merito al progetto di rigenerazione di quest’area sportiva, che da molti anni necessita di lavori di manutenzione e ammodernamento.

Con il fine di risistemare l’area, venne quindi contattato un esperto nella progettazione di questo tipo d’impianti.

Il Comune partecipò quindi a un bando nel settembre 2021, vincendolo a febbraio 2022, grazie alla vittoria l’amministrazione cittadina ha ora a disposizione 120.000 euro da spendere per la risistemazione dell’area, con l’aggiunta di 30.000 euro messi a disposizione dal bilancio comunale.

La fine dei lavori è ad oggi prevista per la primavera 2023, e tra le tante novità ci sarà in primis l’installazione della corrente elettrica per fornire illuminazione all’impianto, cosa che negli scorsi anni ha impedito l’utilizzo della struttura nelle ore serali.

Lo skate park di via Da Vinci, è una struttura unica nel circondario e sicuramente attrattiva per gli appassionati di skateboard, ma anche di BMX acrobatica, questo impianto, si prepara quindi ad avere una nuova vita, anche a seguito di una collaborazione tra cittadini e politica.

