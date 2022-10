x x

ORIGGIO – Oggi i cinquant’anni della Sanofi a Origgio: l’azienda farmaceutica è ormai una presenza fissa nel panorama industriale del basso varesotto ed ha sede alle porte del paese. Molte e autorità presenti questa mattina alla Sanofi, c’erano tra l’altro il parlamentare eletto sul territorio, Stefano Candiani; e la vicepresidente del consiglio regionale della Lombardia, Francesca Brianza.

“Abbiamo festeggiato i 50 anni di Sanofi ad Origgio con l’inaugurazione del nuovo impianto di fermentazione per la produzione della diffusissima Enterogermina. Quest’azienda farmaceutica é una eccellenza della provincia di Varese: complimenti per il grande traguardo raggiunto da una realtà così solida e radicata sul nostro territorio” rimarca Brianza.

(foto: alcune immagini della mattinata alla Sanofi di Origgio)

