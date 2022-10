x x

SARONNO – La polizia locale è già al lavoro ma, oltre al supporto della videosorveglianza cittadina, si cercano anche testimoni. L’appello arriva in seguito al danneggiamento in via vettura in sosta al Matteotti realizzato da un’automobilista che se n’è andato senza nemmeno lasciare i dati o un recapito.

E’ successo giovedì 27 ottobre in via Sampietro poco dopo il dosso-incrocio con semaforo. Secondo la ricostruzione della proprietaria della vettura che ha subito il danno, l’incidente sarebbe avvenuto tra le 11.15 e le 11.45. L’impatto violento ha danneggiato seriamento la 500 grigia di una saronnese ma anche l’altra vettura ha subito dei danni visto che sul posto è rimasto uno specchietto. Da questo si ipotizza che il mezzo pirata possa essere una Ford blu.

Chiunque avesse informazioni può contattare direttamente la polizia locale di Saronno.

