SARONNO – Da Saronno al Giappone. Grazie alla lungimiranza del presidente Oscar Masciadri il concorso lirico Giuditta Pasta (creato in città nel teatro cittadino proprio dall’istrionico presidente della Fondazione) si terrà da oggi 28 ottobre al 2 novembre nel teatro della Prefettura di Kumamoto. L’evento è organizzato tramite l’associazione Scambio culturale internazionale italo-giapponese nel paese del Sol levante.

Ma facciamo un passo indietro, per ricordare come si è arrivati a questo. L’allora amministrazione del sindaco Alessandro Fagioli ha chiesto alla fondazione del Teatro di preparare un progetto (finanziato dal Comune) che potesse dare lustro alla Giuditta Pasta e di conseguenza alla città di Saronno, la fondazione ha così provveduto ad individuare un direttore artistico che fosse già ben a conoscenza di questo tipo di concorsi, è stata scelta poi una giuria di livello internazionale, messo in palio borse di studio importanti e il concorso organizzato ha avuto un successo mediatico molto forte anche grazie ai tantissimi partecipanti provenienti da tutto il mondo, Cina, Giappone, Usa, molti stati europei oltre che a diversi partecipanti provenienti da diverse parti d’Italia.

Poi anche grazie al sindaco Fagioli, l’assessore alla Cultura Maria Assunta Miglino, all’assessorato alla Cultura e alla collaborazione esterna di Anna Clerici con la propria associazione Attivamente, si sono organizzati diversi incontri che hanno aiutato dare lustro alla manifestazione stessa raggiungendo un risultato eccezionale.

“Durante la pandemia – spiega Masciadri – siamo stati contattati da Yoko Takata residente in Italia e già molto vicina a Saronno in quanto componente di un Rotary, la quale ci ha chiesto di poter essere contattati direttamente da maestro Sakuma (President of International Cultural Exchange Italy) per capire la fattibilità di una collaborazione. Da qui è partita la collaborazione per l’organizzazione del concorso in Giappone. Ci sono stati diversi contatti con il maestro Sakuma anche per dare loro idea della nostra organizzazione per il concorso compresa l’immagine della Giuditta Pasta la stessa che sarebbe dovuta essere utilizzata per il secondo concorso nel nostro Teatro, purtroppo l’Amministrazione attuale dopo averci chiesto un preventivo (seppur ridotto) per la seconda edizione, ha deciso di spostare la data al 2023, ritenendo che il post pandemia e la guerra tra Russia ed Ucraina avrebbe potuto influire negativamente sul buon esito della manifestazione”.

Malgrado questo un pizzico di Saronno parteciperà almeno all’edizione giapponese: “L’organizzazione del concorso in Giappone tramite il Maestro Sakuma ha chiesto la mia disponibilità e quella del direttore artistico nel partecipare al loro concorso auspicando che si possa dare inizio ad una collaborazione anche nei prossimi anni. Personalmente sono lusingato dell’invito che porterà il nome del teatro Giuditta Pasta e la città di Saronno in Giappone dando cosi un’immagine internazionale”

