SARONNO – Voleva pulire una vecchia stufa ed invece ha finito per provocare un incendio il quale non ha, anche grazie al tempestivo intervento dei pompieri, provocato danni al condominio in cui si trovava la cantina dell’uomo che potrebbe però essere chiamato a rispondere dell’accaduto all’autorità giudiziaria.

E’ successo oggi pomeriggio dopo le 16 quando un 64enne era impegnato in un intervento di pulizia ad una vecchia stufa a legna che teneva in cantina. Di fatto è nato un principio di incendio partito proprio dalla stufa. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco. Il saronnese si è messo in salvo. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme prima che provocassero danni al palazzo o ai residenti.

Sul posto anche i carabinieri e il personale dell’Ats di Busto Arsizio che ha provveduto a sequestrare la stufa. Ora la posizione dell’uomo è al vaglio dei tutori dell’ordine per valutare le sue responsabilità per l’accaduto.

