Sport al femminile, Paleardi: “Facciamolo crescere anche a Saronno!”

SARONNO – Per Alberto Paleardi, storico volto della politica saronnese e per tanti anni consigliere comunale nella località piemontese del Sestriere, la visita dell’Allianz stadium idi Torino eri sera per l’incontro della Champions league femminile fra Juventus e Lione è stata l’occasione per una riflessione sportiva in chiave Saronno: “Ci sono i fondi del Pnrr per lo sport da destinare, non dimentichiamoci dello sport al femminile. Qui a Torino non solo ho visto un bel 1-1 di calcio ma anche uno stadio con tantissime squadre femminili giovanili di calcio presenti in tribuna, ed un grande entusiasmo”.

Anche a Saronno esistono eccellenze dello sport “rosa”, a partire dal Saronno softball che quest’anno ha fatto il “triplete” vincendo scudetto, Coppa Italia e Coppa deile Coppe. “I fondi Pnrr di cui dispone il Comune e che sono ancora da destinare possono e dovrebbero essere usati per le nostre eccellenze sportive, come appunto il Saronno softball, per migliorare gli impianti, che ne hanno tanto bisogno, e fare crescere lo sport locale, anche al femminile”. In tutto per la sistemazione dei centri sportivi il Comune ha a disposizione 2 milioni e mezzo di euro.

Paleardi, ex calciatore della Caronnese, ha un sogno, “rivedere presto in campo anche un Saronno calcio femminile”. Chissò che presto il nuovo presidente del Fbc Saronno, Francesco Gravina, non gli faccia questo “regalo”.

28102022