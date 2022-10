x x

SARONNO – Intenso weekend per gli appassionati dello sport locale. Per il basket, si gioa domenica alle 18 Opera-Az Robur Saronno per il campionato maschile di serie C Gold, con i saronnesi intenzionati a proseguire la serie positiva. Si gioca al palazzetto dello sporto di viale Lombardia ad Opera nel Milanese.

Per quanto riguarda il volley, nella serie B maschile, alla quarta giornata di andata, appuntamento oggi alle 18.45 al Paladozio di via Biffi per l’incontro casalingo della Pallavolo Saronno contro il Vero Volley Monza. Per i tifosi un motivo in più per esserci: durante il match pizza a volontà al bar del palasport.

In casa anche la Pallavolo Caronno, al palasport di via Europa contro l’Imecon Crema, oggi alle 19.30.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto di gruppo per la Pallavolo Saronno)

29102022