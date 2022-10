x x

SARONNO – A pochi giorni da quello che sarebbe stato il compleanno di Giuditta Pasta, l’associazione “Amici della lirica Giuditta Pasta”, proporranno un concerto domenica 30 ottobre alle 16 al cinema Prealpi, col concerto “Buon compleanno Giuditta! Quattro voci liriche femminili onorano la leggendaria cantante saronnese”.

La data del concerto non è stata scelta a caso, ma a quattro giorni da quello che sarebbe stato il suo 225esimo compleanno, la storica cantante lirica infatti, nacque a Saronno il 26 ottobre 1797.

Si esibiranno al concerto i soprani Federica Cervasio e Clarissa Costanzo, il mezzosoprano Camilla Antonini e il contralto Vittoria Vimercati, accompagnate al pianoforte dalla professoressa Elisa de Luigi; il concerto sarà introdotto e condotto dal direttore d’orchestra Francesco Attardi, docente alla scuola civica di Milano.

Per ulteriori informazioni: 02-9602304, oppure mandare una mail all’indirizzo [email protected], è gradita la prenotazione.

