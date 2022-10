x x

CARONNO PERTUSELLA – Comune e parrocchia risparmiosi: contro il caro bollette hanno deciso di ridurre i consumi di gas, o almeno stanno cercando di trovare tutti i modi possibili per farlo. Quale la strada? Per quanto concerne la parrocchia, quella di farsi aiutare da un autunno con temperature quantomai miti, e dunque accendere i riscaldamenti il più tardi possibile. Ma non solo, anche rivedere l’uso degli spazi parrocchiali, per evitare “doppioni” e sprechi.

Il Comune ha già fatto i conti col caro bollette, l’ultima è stata da 12 mila euro, tre volte superioro alla media del periodo. Niente riscaldamento, quindi, nel fine settimana ed in orario serale, e temperature – negli spazi comunali – più basse del solito.

(foto: il Municipio di Caronno Pertusella)

