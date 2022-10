x x

SARONNO – Gli anarchici hanno occupato… il sottopasso: per l’evento “Un’altra notte Hc” di questa notte il Collettivo Adespota ha scelto il sottopassaggio ciclopedonale di piazza dei Mercanti, piazza Rossa come la conoscono tutti i saronnesi. E’ dove erano già stati molte altre volte per i loro concerti.

Si andrà avanti sino a tarda ora ed è già iniziato l’arrivo dei giovani intenzionati a partecipare a questo appuntamento musicale. Stando al tam tam su internet, sarà proposta musica “post punk”, rap, “instrumental hard core” con gruppi locali e provenienti da Roma e pure dalla Francia.

(foto: un precedente evento degli anarchici sempre nel sottopasso di piazza dei Mercanti)

