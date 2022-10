x x

GORLA MAGGIORE / GORLA MINORE – Momenti di apprensione ieri pomeriggio alle 17.30 per un incidente stradale avvenuto in via Colombo a Gorla Minore, si sono scontrate una automobile ed una motocicletta ed i centuaro, di 49 anni, è rimasto ferito. Sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Saronno, polizia locale, automedica da Varese ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Legnano con varie contusioni ma non in pericolo di vita.

Incidente stradale ieri alle 17.45 in viale Europa a Gorla Maggiore, si sono scontrate una automobile ed una motocicletta ed un uomo di 68 anni è rimasto ferito. Sul posto una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza della Croce rossa di Legnano: il ferito è stato soccorso ed è stato trasportato all’ospedale legnanese per le cure del caso. Ha riportato lesioni e contusioni varie ma non è apparso in pericolo di vita.

I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi del sinistro, ascoltato i presenti ed avviato gli accertamenti per chiarire dinamica ed eventuali respinsabilità di quel che è accaduto.

(foto archivio)

