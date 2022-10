x x

LIMBIATE – Domenica 30 ottobre in piazza 5 Giornate a Limbiate è in programma una grande festa a tema horror con numerose iniziative dalle 10 del mattino fino a sera.

L’associazione Pro loco, con il patrocinio del Comune di Limbiate, ha infatti organizzato diverse attività per bambini e famiglie per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento: mercatini, laboratori per bimbi, una sfilata in maschera, il Mangiafuoco e molto altro, per terminare con aperitivo e dj set ad animare la piazza al tramonto. L’iniziativa è ad accesso libero e gratuito. “Vi aspettiamo numerosi, e non dimenticate di vestirvi con abbigliamenti spaventosi per la premiazione della maschera più mostruosa” fanno sapere dall’Amministrazione civica limbiatese.

(foto archivio)

