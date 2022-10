Lomazzo, Servizio affidi famigliari: incontro online

x x

LOMAZZO – Il Servizio affidi sovradistrettuale di Cantù, Lomazzo e Como propone un percorso informativo e di formazione sui temi legati all’affido famigliare. Primo appuntamento sabato 5 novembre dalle 9 alle 12, in modalità online. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati, che possono iscriversi contattando l’indirizzo di posta elettronica del Servizio affidi.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Servizio affidi sovradistrettuale, scrivendo all’indirizzo email [email protected]

Esiste anche una pagina Facebook, “Servizio affidi sovradistrettuale”, al quale si può fare riferimento per eventuali info ed aggiornamenti ulteriori. A sostenere l’iniziativa, promuovendola attraverso i propri canali social, anche l’Amministrazione comunale di Lomazzo.

(foto archivio: una immagine del Palazzo comunale di Lomazzo)

