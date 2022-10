x x

SARONNO – Qualcuno arriva con la bolletta della corrente elettrica, qualcuno si ferma ad ascoltare mentre moglie e figli proseguono lo shopping, altri si siedono sulle panchine vicine per leggere il volantino distribuito dai partecipanti. Ha sicuramente suscitato l’attenzione dei saronnesi l’assemblea popolare organizzata oggi pomeriggio in piazza Avis dal movimento “noi non paghiamo”.

Dagli attivisti di Attac e di altre realtà cittadine è stato allestito lo spazio di piazza Avis con panche in legno e uno maxi striscione giallo e nero con lo slogan “Noi non paghiamo la vostra crisi, le vostre guerre, le vostre bollette”. Ad aprire l’assemblea l’intervento di Roberto Guaglianone che ha spiegato come il gruppo abbia voluto muoversi in anticipo visto che i prossimi giorni arriveranno le prime bollette con il “conto” della crisi.

“Ho incontrato un mio amico che vive e che si è trovato una bolletta da 300 euro – ha spiegato – ha una casa di 80 metri quadrati non ha elettrodomestici energivori e non fa lavatrici tutti i giorni. Eppure si è trovato a scegliere tra pagare la bolletta e fare la visita cardiologica di cui aveva bisogno”. Si sono susseguiti altri interventi a sostegno di altri temi come la lotta dei lavoratori e con la spiegazione della proposta del movimento “noi non paghiamo” dallo stop dei distacchi, cresciuti del 36% negli ultimi mesi secondo un sato dell’associazione degli amministrori di condominioe la requisizione degli extraprofitti.

Tanti i volti noti della società civile che si sono fermati ad ascoltare tra cui anche il consigleire comunale Claudio Sala.

