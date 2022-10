x x

SARONNO – Ha suscitato grande preoccupazione in città, soprattutto tra i commercianti, la rapina messa a segno nella zona a traffico limitato. E’ successo lo scorso 15 ottobre nel tardo pomeriggio quando il punto vendita, in piazza De Gasperi, era prossimo alla chiusura.

Ad agire una coppia. Secondo la ricostruzione della vittima una donna presumibilmente 60enne con un uomo 55enne sono entrati nel punto vendita in un momento in cui la titolare si trovava sola tra le 18,30 e le 19,30 poco prima della chiusura. Ben presto la saronnese ha compreso che non si trattava di normali clienti. L’hanno infatti spinta in un angolo prendendola per il polso e strattonandola. Alla fine del colpo quando la coppia di è dileguata avevano preso con sè i contanti presenti nell’attività. Secondo i successivi adempimenti contabili il bottino ammonterebbe a oltre 3 mila euro.

Superato lo choc il giorno successivo la donna si è presentata alla caserma cittadina dei carabinieri di via Manzoni sporgendo denuncia. Ha fornito un resoconto dell’accaduto e una descrizione della coppia che non pareva essere di nazionalità italiana. I carabinieri hanno avviato le indagini partendo dal recupero delle immagini della videosorveglianza.

(foto archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn