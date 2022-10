x x

TURATE – Ladri di biciclette in azione a Turate: hanno aperto un garage di via Garibaldi ed hanno portato via tre bici, compresa una mountain blke ed una da corsa. Il tutto per un valore certo non trascurabile vissto che l’ammontare della refurtiva viene quantificato un quasi 4.000 euro. Nessuno si è accorto di niente, si pensa che i malviventi siano entrati in azione nel cuore della notte. Il proprietario si è accorto dell’accaduto soltanto la mattina seguente ed a quel punto non ha potuto che prenderne atto. A quanto pare, nessuno ha visto in zona movimenti sospetti.

E’ stata presentata denuncia contro ignoti e adesso sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine. Si tratta, in zona, dell’ennesimo episodio di questo genere.

(foto archivio: i danni che si sono lasciati alle spalle i “topi di garage” entrati in azione precedentemente nella zona)

