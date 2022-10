x x

UBOLDO – Insolito incidente oggi alle 8.40 ad Uboldo: all’incrocio fra via Tognoni e via Cerro si sono scontrati un motociclo ed uno scooter elettrico. A restare contusi i conducenti dei due mezzi. Sulla moto, una Suzuki, c’era un cinquantenne mentre sul monopattino una ragazza 19enne.

Sul posto, con la polizia locale uboldese, è arrivata l’ambulanza del Sos Uboldo e l’automedica proveniente da Como: i feriti, che comunque hanno riportato solo lievi contusioni, sono stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno. Gli agenti della vigilanza urbana si sono occupati di eseguire i rilievi del sinistro ed hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica di quel che è successo e risalire alle ventuali responsabilità.

(foto archivio)

29102022